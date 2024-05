Alunos do Anglo Itapira visitam Aterro Sanitário Municipal

No último dia 29, segunda-feira, o Aterro Sanitário Municipal de Itapira recebeu a visita pedagógica do 6º ano do Colégio Anglo Itapira. Ao todo, 33 alunos acompanhados por seus professores, tiveram a oportunidade de explorar de perto os processos relacionados ao tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no município.

Recebidos pelo técnico do aterro sanitário, Edno Moreira, os estudantes foram guiados através das operações que regem o local, desde o recebimento até a compactação e cobertura dos resíduos sólidos. Durante a visita, Moreira explicou detalhadamente sobre a geração de gases e lixiviado, comumente conhecido como chorume.

A visita não se limitou apenas à teoria; os alunos tiveram a oportunidade de testemunhar a compactação dos resíduos em tempo real, conduzida pela máquina esteira. Além disso, puderam constatar a quantidade de materiais passíveis de reciclagem que ainda são encaminhados para o aterro, ressaltando a importância da separação e reciclagem desses materiais para um futuro mais sustentável.

Os estudantes também foram instruídos sobre questões ambientais mais amplas, como a posse responsável de animais e a prevenção de maus-tratos, além das responsabilidades envolvidas ao adotar um animal de estimação.

O Secretário José Aparecido Perentel Rostirolla expressou sua satisfação com a realização dessas visitas monitoradas, destacando seu valor no processo de aprendizagem e conscientização ambiental: “Essa iniciativa representa um passo significativo no fortalecimento do ensino-aprendizado e na promoção da cidadania ambiental, enfatizando a importância do envolvimento ativo dos jovens na construção de um futuro mais sustentável”.