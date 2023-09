Alunos do basquete do “Projeto Esporte é Saúde” despontam em campeonatos regionais

Alunos que se destacam durante os treinos de basquete que acontecem na Praça Ceu no Istor Luppi através do Projeto “Esporte é Saúde” estão tendo a oportunidade de compor time com os alunos do treinador “Xará” que conduz aulas no Ginásio “Itapirão”. No momento, eles estão disputando Copa ADR nas categorias Sub 13, Sub 15, e Sub 17.

Sob o comando do professor Andrews Guidetti e do estagiário Mateus Guidetti, o projeto oferece aulas gratuitas de basquete, lanche para os alunos uma vez na semana e uniforme anualmente.

Para participar, basta ter entre 7 e 17 anos e comparecer a quadra da Praça CEU, segundas quartas e sextas das 8h as 11h ou das 13h as 16h.

O Projeto “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), com patrocínio do Laboratório Cristália e conta com apoio da Prefeitura de Itapira por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.