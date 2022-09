Alunos do Colégio Alternativo visitam Câmara de Amparo

Para enriquecer os trabalhos educacionais desenvolvidos com alunos do 3º ano do ensino fundamental, o Colégio Alternativo promoveu uma visita à Câmara Municipal de Amparo na quarta-feira, 14 de setembro.

Recebidos pelo presidente da Casa, vereador Carlos Cazotti (MDB), os alunos puderam aprender sobre o trabalho dos vereadores e participar de atividades simuladas de votação de projetos. “Transmitimos as noções básicas do funcionamento do Legislativo, visitamos nossas instalações e fizemos um trabalho no Plenário que eles gostaram bastante”, disse o presidente. Para Cazotti, o Colégio merece os cumprimentos por explorar projetos que estimulam o exercício da cidadania.

Acompanhados da coordenadora Patrícia de Moraes e da professora Priscila Barbaresco, os alunos elegeram seus representantes para as simulações, ocuparam as cadeiras legislativas e tiveram uma tarde de conhecimento.

Também acompanharam a visita os servidores da Câmara, o diretor geral Júlio Roque; o técnico em Informática Eduardo Bissi e o assessor de gabinete Rogério Bueno. “A Casa Legislativa permanece aberta a instituições de ensino do município. É uma das melhores formas de ensinar desde cedo e incentivar a participação popular”, reforçou o presidente Cazotti.