Alunos do Cross Sesi celebram ‘Dia da Amizade’ com campeonato

O Dia da Amizade, celebrado no dia 14 de fevereiro, foi marcado no CAT Sesi Mogi Guaçu por um campeonato organizado pela professora Ionara Caciano Moraes Barros com os alunos do Cross Sesi. O evento aconteceu na terça-feira (15) e contou com a participação de mais de 30 alunos.