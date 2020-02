Alunos do GURI são selecionados para integrar Grupo de Referência

O projeto GURI – polo de Santo Antônio de Posse teve dez alunos aprovados no processo seletivo para o programa “Grupo de Referência” que visa fomentar o desenvolvimento musical de crianças e jovens que pretendem se aperfeiçoar na música. Outros 14 ficaram classificados como suplentes.

Aprovados nos polos das cidades de Jundiaí e Piracicaba, com foco nas modalidades de Orquestra Sinfônica e Coro, respectivamente, os alunos receberão uma bolsa de estudo e terão um amplo repertório de ensino durante 12 meses, com acompanhamento sociopedagógico qualificado, workshops, masterclasses, apresentações com artistas renomados e produção de concertos.

O processo seletivo é composto por testes práticos e entrevistas, nas quais os candidatos são avaliados por uma equipe de profissionais das áreas Educacional e de Desenvolvimento Social da Sustenidos.

Os alunos possenses são merecedores desta conquista por todo esforço, dedicação e comprometimento com o estudo da música. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria Municipal de Educação, viabilizará o transporte dos alunos até os polos de ensino.

Confira abaixo os classificados: