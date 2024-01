Alunos do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos de Amparo retornam às aulas após período de férias

Atividades recomeçaram na última segunda-feira (8) para os atendidos no Amparo Atlético Clube; aulas dos outros dois núcleos começam de acordo com o início do ano letivo em cada uma das unidades

Os alunos do projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos de Amparo (SP) começaram a retornar às aulas na última segunda-feira (8), com a retomada das atividades no Amparo Atlético Clube.

Já as aulas nos núcleos do Educandário Nossa Senhora de Amparo e Creche São Cristóvão serão retomadas de acordo com as datas de início do ano letivo em cada uma das unidades.

Em seu segundo ano de atividades em Amparo (SP), o projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos oferece aulas gratuitas da modalidade para 160 crianças e adolescentes. Com uma hora de duração, as aulas acontecem três vezes por semana, nos três núcleos.

As aulas de 2023 foram encerradas no dia 16 de dezembro, com a realização do festival “Uma Viagem Pelo Mundo”, prestigiado por cerca de 800 pessoas entre professores, familiares e convidados.

Realização

O projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos – Ano II é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo, e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo), Fernandez Indústria de Papel e HTM, além de apoio do Supermercado Guarani.

“Iniciamos 2024 com muita energia e certos de que será um ano incrível. Por meio do esporte, estamos moldando um futuro promissor para os nossos alunos, promovendo disciplina, comprometimento e saúde, além de estimular o desenvolvimento social e cognitivo. Acreditamos muito no potencial transformador do projeto GR Formando Cidadãos, e estamos ansiosos para testemunhar as conquistas e o crescimento de cada uma de nossas crianças e adolescentes ao longo deste ano”, afirma o presidente da Fábrica, Bruno Wellington.

O projeto

A ginástica rítmica é uma modalidade olímpica. Durante as aulas, as crianças e adolescentes aprendem a manusear os cinco aparelhos que compõem o esporte: fita, corda, arco, bola e maça (ou baliza).

No Ano I, 160 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas em dois locais: Floresta Atlético Clube e Creche São Cristóvão.

No Ano II – que teve início em junho de 2023 – as aulas acontecem três vezes por semana no Educandário Nossa Senhora de Amparo, Creche São Cristóvão e Amparo Athlético Club.

Anualmente, todos os alunos recebem kits com collant, regata, shorts, calça e agasalho, além de lanches para complemento alimentar logo após as aulas.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas?

Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

Informações: www.fabrica.ong.br e WhatsApp: (19) 19 99810-9775

Sobre a Ypê

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores.

Sobre a Fernandez Indústria de Papel

A Fernandez S/A é uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Fundada em 1971, a empresa fabrica produtos com reciclagem.