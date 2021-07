AMANHÃ É DIA D DA VACINAÇÃO EM AMPARO!

Amanhã, dia 17 de julho, será dia D da vacinação contra a Covid-19 em Amparo, e a equipe da Secretaria de Saúde estará vacinando todas as pessoas acima de 33 anos na cidade.

O início da imunização da faixa etária de 33 e 34 anos estava previsto para a próxima semana, mas a Secretaria de Saúde recebeu antes do previsto as doses da vacina para estas idades.

Para acelerar a vacinação em Amparo e imunizar todas as pessoas de outras idades que ainda não foram se vacinar, a Secretaria de Saúde aumentou sua equipe de vacinação e vai atender todas as pessoas com 33 anos ou mais amanhã, no sábado.

A vacinação ocorrerá das 8h às 17h no Bolão.

O que levar? Um comprovante de residência de Amparo e um documento com foto. Não precisa de agendamento!