AMANHÃ TEM ‘DESENVOLVE NOS BAIRROS’ NO PARQUE MENEGON

O projeto Desenvolve nos Bairros chega a sua segunda edição nesta sexta-feira, dia 14 de março, no Parque Menegon, na Vila São José, das 9h às 13h. A ação, criada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios da Prefeitura de Jaguariúna, leva diversos serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), como vagas de emprego e orientação profissional, e do Banco do Povo, que oferece linhas de crédito especiais.

Também haverá a presença do Sebrae Móvel, com um escritório itinerante em forma de van especialmente adaptada para atender ao público interessado em informações sobre empreendedorismo.

O PAT de Jaguariúna oferecerá vagas de empregos, orientação profissional, elaboração, impressão de currículos e orientação sobre carteira de trabalho. O Banco do Povo oferecerá empréstimos facilitados para empreendedores formais ou informais, com juros baixos, tendo como objetivo principal promover a geração de emprego e renda.

A primeira edição do evento foi realizada em fevereiro, no Parque Estela Bianco Torres, no bairro Roseira de Cima. Os cidadãos interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e Cartão Cidadão).

Foto: Thiago Carvalho