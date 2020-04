Ambientes da Santa Casa passam por desinfecção

Setores da Santa Casa de Mogi Mirim foram submetidos, no último dia 15, a um trabalho de desinfecção, realizado pela Eco Clear, empresa especializada no seguimento de limpeza e higienização, em parceria com a fábrica de produtos químicos e cosméticos Elfen.

A ação, sem custos para o hospital e realizada de maneira voluntária, consistiu na desinfecção dos corredores da maternidade e pediatria, posto de enfermagem da pediatria e no Pronto Socorro (PS), a sala vermelha e a sala de sutura. Essa é mais uma ação com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Ao longo da desinfecção na área interna do hospital, a Eco Clear utilizou um produto à base de biguanida e quaternário de amônio, de linha hospitalar, responsável por matar todos os agentes patogênicos existentes no ambiente, como vírus e bactéria.

“Utilizamos durante a aplicação um pulverizador eletrônico (equipamento da Makita, fábrica de ferramentas), com bico nebulizador, que pega o produto, líquido, e transforma em uma névoa, atingindo as frestas e os locais mais difíceis, ganhando uma qualidade muito maior na desinfecção dos ambientes.

A gente proporcionou um ambiente mais seguro para a Santa Casa de Mogi Mirim”, explicou Bruno Veiga, da Eco Clear.