Ameaça de Violência Doméstica em Mogi Guaçu Resultado em Prisão em Flagrante

Na noite do dia 16 de novembro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de um grave incidente envolvendo ameaças de violência doméstica. Com o apoio das viaturas, as autoridades foram acionadas para intervir em uma situação tensa.

Ao chegar ao local dos fatos, as equipes realizaram contato com as partes envolvidas do lado externo da residência. Ambas as partes foram exaltadas, porém não apresentam lesões aparentes. As informações preliminares indicavam que o indivíduo, identificado como F., estava proferindo ameaças graves à vítima, B., incluindo a promessa de matá-la e destruindo o imóvel assim que os policiais deixassem o local.

Diante da gravidade da situação, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor das ameaças. A vítima foi conduziada pela guarnição, enquanto o autor foi transportado pela. Ao chegar à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, o autor, ainda exaltado, chegou a quebrar o vidro traseiro do veículo com chutes e desacatou as equipes presentes.

A Escrivã , ao tomar conhecimento do ocorrido, informou o Delegado de Plantão, que ratificou a voz de prisão em flagrante. O Boletim de Ocorrência foi elaborado, registrando ameaça, violência doméstica e danos ao patrimônio público. O indivíduo ficou sob custódia, aguardando as medidas judiciais cabíveis, enquanto a perícia técnica foi acionada para avaliar os danos no local.

A atuação rápida das autoridades demonstrou a seriedade com que casos de violência doméstica são tratados, reforçando o compromisso das forças de segurança em proteção à integridade e à segurança das vítimas.