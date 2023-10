Amistoso da Escolinha de Futebol de Engenheiro Coelho em Conchal

A prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou na manhã deste sábado, 07 de outubro, um amistoso com os alunos de nossa Escolinha de Futebol. Os jogos aconteceram na cidade de Conchal, no Estádio Luiz Refundini (Saje), com três partidas realizadas nas categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

Os resultados foram os seguintes:

• Na categoria Sub 11, Engenheiro Coelho venceu Conchal por 1×0 (gol de Thiaguinho).

• Na categoria Sub 13, Engenheiro Coelho venceu Conchal por 1×0 (gol de Cauan).

• Na categoria Sub 15, Engenheiro Coelho venceu Conchal por 4×0 (gols de Kaique, Joãozinho, Otávio, Roni).

Se o seu filho tem vontade de fazer parte de nossa Escolinha de Futebol em Engenheiro Coelho, é muito fácil. Basta ir à Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio Poliesportivo Mário Covas, na Rua Benedito Neves de Oliveira, 263-429, Jardim Minas Gerais.

A Secretaria de Esportes agradece à ação conjunta com o Departamento de Transporte, que disponibilizou o transporte dos nossos atletas.