AMPARO AUMENTA RESTRIÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA A PARTIR DE SEXTA-FEIRA

A partir da próxima sexta-feira, 28 de maio, a Prefeitura de Amparo vai aumentar as restrições de enfrentamento à pandemia de Covid-19 na cidade. Nas últimas semanas, a cidade enfrentou um aumento acelerado de casos positivos de Covid-19 e também de mortes causadas pela doença. Para diminuir o contágio e a disseminação do vírus em Amparo, a Prefeitura estabeleceu novas regras de funcionamento de estabelecimentos e algumas restrições que ajudam a diminuir aglomerações. A venda de bebidas alcoólicas em mercados, padarias e distribuidoras estará proibida em Amparo nos próximos dois finais de semana, inclusive no feriado do dia 3 de junho. A venda estará vetada de 18h do dia 28 de maio até as 6h do dia 31, e também de 18h do dia 2 de junho até as 6h do dia 7 de junho.

A proibição da comercialização de bebidas alcoólicas não abrange os restaurantes e lanchonetes, que poderão vender o produto normalmente, desde que estejam seguindo todas as restrições de

horários e regras de higiene e distanciamento estabelecidas pelo plano São Paulo.

Os estabelecimentos que não respeitarem as restrições determinadas pelo decreto municipal, estarão sujeitos à multa de R$5.000 na primeira notificação e, em caso de reincidência, podem ter a multa dobrada e as atividades suspensas por 30 dias.

Além disso, continua proibido em Amparo o aluguel de chácaras e o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Para o aluguel de chácaras, as multas são de R$10.000 para o proprietário de R$5.000 e o locatário, e para o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, a multa estabelecida é de R$200 por pessoa.

Todas essas medidas são válidas pelos próximos 15 dias em Amparo e permitirão a avaliação da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao desempenho da curva de contágios de coronavírus na cidade. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde apresentará uma matriz de risco que determinará as regras das mudanças das medidas restritivas, prevendo desde a liberação total das atividades até o fechamento completo.

A Prefeitura de Amparo reforçará as ações da Fiscalização Sanitária e da Polícia Municipal para que as regras sejam cumpridas rigorosamente na cidade durante todo o período de restrições.