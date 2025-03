Amparo celebra 196 anos com ampla programação de 3 a 8 de abril

A Estância de Amparo completa no próximo 8 de abril 196 anos. E para comemorar em grande estilo, a Prefeitura, por meio das secretarias municipais, promove uma ampla programação para toda a família, de 3 a 8 de abril (Veja programação completa abaixo).

E após os seis dias de comemorações, a população volta a celebrar no dia 13 de abril com a Tarde Prêmio em prol do Lar dos Velhos e dia 24 de abril com a reabertura do Mercado Municipal “Prefeito Alcides Penteado”.

Programação – 196 anos da Estância de Amparo

DIA 03 (Quinta-feira)

Abertura da Comemorações

Atração: Show com a Banda “D.I.Z. NO MORE BAND”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

Atração: Show com a “Orquestra Amparense de Viola Caipira”

Gravação de Projeto ao Vivo – Aldir Blanc

Regência: Mazinho Quevedo

Local: Palco Hugo Baradel – Palco da Rádio

Horário: 20h00

Finais do Campeonato Municipal de Futsal

Séries Bronze e Prata

Local – Bolão.

A partir das 20 horas

DIA 04 (Sexta-feira)

Abertura de Exposição – “Exposição do Artista Plástico – Alex Orsetti” – Fluidez na Paisagem

Local: Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra – Praça Pádua Salles

Horário: 19h00

Proponente: Alex Orsetti

Atração: Show com o Grupo “KÉ GRAÇA”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

Atração: Show com a “BANDA GO UP”

Palco Hugo Baradel – Rádio

Horário: 20h30

Finais do Campeonato Municipal de Futsal

Feminino e Série Ouro

Local – Bolão

A partir das 20 horas

DIA 05 (Sábado)

Evento: “Passeio a pé, mediado, pelo centro histórico de Amparo” – GRATUITO

Horário: 17h00

Duração: 1h 30min

Ponto de Encontro: Estação Mogiana, parte central.

Praça Pádua Salles

Se você mora em Amparo ou está visitando a cidade no sábado dia 5 de abril, venha turistar conosco e se encantar com as riquezas do centro histórico de Amparo!

“Caminhada do Transtorno Espectro Autista” TEA

Saída: Praça Pádua Salles caminhada pelas Ruas 13 de Maio, Capitão Miranda, Comendador Guimarães, Ferrucio Guarizo e com retorno na Praça Pádua Salles.

Horário: 08h30 alongamento e as 09h00 caminhada

CIETI – Copa Integração Esportiva da Terceira Idade do Circuito das Águas Paulista.

Local – Bolão

A partir das 8 horas

Atração: Show com a Banda “ASLAN POP HITS”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 16h00

Atração: Show com a Banda “MADE IN ROÇA”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

Atração: Show com a dupla “RICK & RENNER” – tour 2025 – Seguir em frente em Comemoração aos 196º Anos da Estância de Amparo

Palco Hugo Baradel – Rádio

Horário: 21h00

DIA 06 (Domingo)

Evento: Apresentação Esquadrilha da Fumaça

Horário: 16h00

No Bolão

Evento: “Passeio a pé, mediado, pelo centro histórico de Amparo” – GRATUITO

Horário: 17h00

Duração: 1h 30min

Ponto de Encontro: Estação Mogiana, parte central.

Praça Pádua Salles

Se você mora em Amparo ou está visitando a cidade no sábado dia 6 de abril, venha turistar conosco e se encantar com as riquezas do centro histórico de Amparo!

Atração: FINAL NACIONAL DE BANDAS E FANFARRAS -MODALIDADE “CONCERTO” – LIGA BRASILEIRA DE BANDAS E FANFARRAS” – LBF (com a presença de bandas de 10 estados)

Palco Hugo Baradel – Palco da Rádio

Horário: início 09h00 término 22h00

Atração: “Apresentação da Esquadrilha da Fumaça” – Esquadrão de Demonstração Aéreo.

Horário: 16h00 (em ponto)

Local: Centro Esportivo do Trabalhador – Bolão

Show com o Grupo “VIBE A3”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 16h00

Show com a Banda “CONNECT 80”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

DIA 07 (Segunda-feira)

Show com a Banda “SOM BR”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

Show com a Banda “Mega Banda Show de Volta ao tempo da brilhantina”

Palco Hugo Baradel – Palco da Rádio

Horário: 20h00

Dia 08 (Terça-feira)

Evento: “Ato Cívico em comemoração ao 196º Aniversário de Amparo”

Local: Praça do Paço Municipal – Avenida Bernardino de Campos 705

Horário: 08h00

Show com o Grupo “PAGODE DO ZAZÁ”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 16h00

Show com “JUNINHO LIMA & BANDA”

Palco Mogiana – Praça de Alimentação

Horário: 19h30

Show de Aniversário com o Grupo “BEE GEES FOREVER”

Palco Hugo Baradel – Rádio

Horário: 20h30

Atração: “Álbum de Figurinhas de Amparo”

Lançamento – Entrada: 2kg de alimento não perecível

Horário: 19h00

Local: Cine Foto Clube de Amparo

Endereço: Rua Treze de Maio, 35, centro, Amparo-SP

Produção: Mogiana Produções Culturais

Patrocínio: Rousselot Gelatinas do Brasil

Realização: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal

DIA 13 (Domingo)

Evento: “Tarde de Prêmios em prol do Lar dos Velhos”

Horário: 14h30

Local: Ponte Vecchio

Grandes prêmios: Televisão 50 polegadas, Celular, Air fryer, Bicicleta, Notebook e muito mais (vale compras no valor de R$ 400,00 jogo de panela, multiprocessador entre outros…)

DIA 24 (Quinta-feira)

Evento: “Reabertura do Mercado Municipal – Prefeito Alcides Penteado”

Horário: 19h30

Local: Praça Dr. Araújo

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

Praça de Alimentação em frente a Estação Mogiana e na Praça Pádua Salles

CIT – Centro de Informações Turísticas

ESPAÇO ESTAÇÃO MOGIANA

Cantinho Agro de Amparo

Feira de Artesanato

Horários: Dias 03, 04, 07 a partir das 17h00 e dias 05,06 e 08 a partir das 16h00