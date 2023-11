Amparo começa com vitória na Supercopa Regional das Campeãs de Futsal

Na noite de ontem, 6, o futsal feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo estreou na Super Copa Regional das Campeãs de Futsal, no ginásio Laérzio Carletti, do Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Por 2 a 0, com gols de Barbara e Rafa, o time amparense venceu Lindoia. Na próxima segunda-feira, 13, o time enfrenta Artur Nogueira, na cidade do adversário.

Na competição todas jogam contra todas. Artur Nogueira, Adaga, de Jaguariúna, Amparo, Pinhal Futsal, de Espírito Santo do Pinhal, Lindoia e Barcelona, de Conchal fazem parte da disputa. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na semifinal. A final está agendada para o dia 30 de novembro, em Conchal.