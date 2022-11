Amparo compra pela primeira vez armas para a GCM

Até então, a corporação só tinha recebido armas através de doações

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, entregou para a Guarda Civil Municipal novos armamentos e equipamentos para o trabalho ostensivo da corporação. O investimento é o primeiro na história do Município com recursos da Prefeitura. Até então, a GCM contou com armas que foram doadas por pessoas físicas ou empresas.

“Nunca houve um investimento deste porte, na nossa GCM. A população de Amparo terá uma cidade ainda mais segura. As Forças de Segurança da cidade têm trabalhado em conjunto e temos tido ótimos resultados na cidade”, observou o prefeito Carlos Alberto Martins, sobre os benefícios dos novos equipamentos.

Hoje, 10, a GCM recebeu 40 pistolas modelo PS9 da marca Taurus. Também foi apresentado o material condor (tecnologias não letal) usado para controle de distúrbios civis, como protestos violentos. Os materiais têm menor potencial ofensivo e incluem no arsenal bombas de efeito moral e bombas de luz e som. Neste ano, a Guarda Municipal de Amparo também recebeu dois fuzis 556 e 5 revólveres 357, da marca Taurus. Os recursos foram em torno de R$300 mil.

“É um excelente investimento. Se for necessário utilizar esse tipo de equipamento, a GCM é capacitada para isso. São ótimos armamentos que dão condições de segurança para o agente trabalhar e com certeza para a sociedade amparense”, disse o comandante da GCM, Maurício Soares de Campos.

Amparo Mais Segura

Os investimentos em Amparo na área da segurança são recorde. Em 2.022, foram 5 novos carros para a GCM, 3 serão especializados: 1 para ROMU, 1 para policiamento com cães e 1 para a Patrulha Maria da Penha, e outros 2 carros para o policiamento de rotina.

Nesta semana, na sede da GCM está em testes o novo equipamento de monitoramento. Ele acompanhará o trabalho das mais de 400 câmeras que serão instaladas em prédios públicos e pontos estratégicos da cidade.

“Tivemos no começo do governo que se dedicou no combate à pandemia. Agora estamos caminhando para uma Amparo Mais Segura, com tecnologia, equipamentos adequados e uma GCM preparada”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, coronel Anderson Lima de Oliveira.

Participaram da entrega do armamento, os vereadores Rosa Aparecida Montini – Rosinha, Elson Batista da Silva – Pastor Elson e Conrado Farlin, além de GCMs de carreira.