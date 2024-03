Amparo confirmada na Taça EPTV de Futsal

A partir de sexta-feira, 8, a edição de 2024 da Taça EPTV de Futsal tem início. O time da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo está confirmado. Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade também sediará a final da competição, marcada para o dia 18 de maio.

Na primeira fase, Amparo terá como adversários Pinhalzinho e Holambra. A competição conta com 23 equipes, divididos em 7 grupos. Na segunda fase, sobram 16 times que disputaram dentro de suas chaves, 8 vagas. A partir daí, o mata-mata é a forma de disputa até a disputa do título que acontecerá no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Amparo estreia no dia 21 de março, no ginásio Rubens Caninana, em Pinhalzinho, contra os donos da casa.

“A estrutura que a cidade oferece para competições de grande porte mais uma vez foi aprovada e a movimentação esportiva na cidade mais uma vez trará grandes jogos para Amparo. O prefeito Carlos Alberto, sabe da importância dessa parceria, que também traz mídia gratuita para a Estância”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci.