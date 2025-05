Empresa desiste de obra e Prefeitura de Jaguariúna abrirá nova licitação para construção de moradias populares

Projeto de 384 apartamentos no Jardim Dona Irma será mantido com nova empresa, por meio do programa Nossa Casa – Preço Social

A Prefeitura de Jaguariúna informa que, após a identificação de uma Área de Proteção Permanente (APP) dentro do perímetro de obra, a empresa Terra Nova Engenharia desistiu de realizar a construção de 384 apartamentos populares no Jardim Dona Irma, em Jaguariúna, por meio do programa Nossa Casa – Preço Social, do Governo do Estado de São Paulo.

A Prefeitura ressalta que a obra será realizada no mesmo local, por outra empresa que será contratada em novo processo licitatório.

A Prefeitura esclarece que, em nenhum momento, abriu mão deste importante projeto habitacional, que representa a realização do sonho da casa própria para centenas de famílias jaguariunenses.

A atual gestão reitera que a habitação popular é uma de suas prioridades e segue empenhada em viabilizar o início das obras no menor prazo possível.