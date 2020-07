Amparo Connection realiza “live” nesta sexta-feira dia 3

A página Amparo Connection realiza nesta sexta-feira, dia 3 de julho, às 19h, mais uma “live” de interesse para toda sociedade da cidade e região. Desta vez o tema da “live” será “Maconha, um debate necessário”, que irá discutir o uso da cannabis para tratamento de saúde. A “live” pode ser vista através do facebook.com/amparoconnection.

A primeira convidada desta “live” é Cidinha Carvalho. Ela é mãe da Clárian, que é portadora da síndrome de Dravet e por conta do tratamento dela tornou-se ativista em prol da utilização da cannabis no tratamento de saúde. Atualmente preside a Cultive – Associação de Cannabis e Saúde.

Cidinha também é Membra do Conselho Consultivo da PBPD – Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, e é coordenadora do Núcleo de Saúde do Instituto Luz do Faroeste com Divérsitas – USP.

A família convidada é Edilene e Marina Camargo, Mãe e filha residem em Amparo.

Edilene é farmacêutica (USP), educadora e gestora de serviços de saúde – atualmente aposentada. É mãe da Marina, que além de ser estudante de letras na USF, é portadora de epilepsia refratária por encefalite de Hashimoto. A doença a levou a fazer tratamento com cannabis medicinal – e a se associarem à Cultive.

Edilene também integra um grupo autônomo de educadores e uma associação de estudos e ações ambientais.

O último convidado é Renato Cinco

Renato é sociólogo, ecossocialista e libertário. Participou dos principais movimentos sociais dos últimos 30 anos, como a luta pelo passe livre para estudantes e o “Fora Collor”, e foi importante ativista no Colégio Pedro II e durante a graduação na UFRJ, e desde 2012 é vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro desde 2012. A partir de 2004, dedica-se à luta pelo fim da “guerra às drogas”. Em prol desta pauta, Renato atua na Marcha da Maconha e no Movimento pela Legalização da Maconha.