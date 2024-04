Amparo contou com musica, teatro, cinema literatura e reabertura do Museu Bernardino de Campos nas comemorações dos 195 anos

De 4 a 8 de abril, atividades em todo o Centro Histórico movimentaram a

celebração dos 195 anos de emancipação político administrativa da

Estância Turística de Amparo. Na quinta-feira, 4, o Executivo reabriu

o Museu Histórico Pedagógico “Bernardino de Campos”.

Na ocasião, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, ressaltou a

importância do equipamento que guarda a história do município para as

próximas gerações. “Amparo não perde para nenhuma cidade brasileira.

Quem não conhece seu passado, não valoriza sua história e não

consegue planejar o futuro”, ressaltou o Chefe do Executivo.

São mais de 4.500 peças expostas. O museu funciona de quinta a

domingo. Às terças e quartas-feiras, o equipamento estará aberto para

as escolas do ensino público e particular.

Na Praça Pádua Salles, se concentraram a maioria das atividades.

Música, Teatro, Cinema, Exposições, passeios pelo Centro Histórico,

guiado pela equipe da Secretaria de Turismo de Amparo, também

ocorreram.

No sábado, 6, o icônico Sérgio Reis foi a atração que levou

milhares para acompanhar a apresentação no Palco Hugo Baradel.

“Amparo é uma cidade maravilhosa, que recebe a todos com muito carinho.

Gostei muito do que vi e do público”, externou o cantor