Amparo disputa os Jogos de Verão do Interior

O voleibol adaptado da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo jogou no sábado, 3, em Casa Branca na primeira edição do Jogos de Verão do Interior, nas categorias 69, 59 e 49+.

Na abertura, o time 69+, perdeu para Casa Branca, por 2 sets a 1. Já o time 59+, bateu Tambaú, por 2 sets a 0 e perdeu para São José do Rio Pardo, por 2 sets a 1.

O time 49+, venceu São Pedro por 2 sets a 0 e acabou derrotado para o Atividade, pelo mesmo placar. Com os resultados, Amparo encerrou a participação com o 6º lugar, no 69+, quartas de final, no 59+ e 4º lugar no 49+.

No 69+, o elencou contou com Clarice, Claudete, Lucinha, Mercedes, Lília, Lúcia Pavan, Cida, Sueli, Rita, Thereza, Vana e Dirce Giovanini

Já o 59+ contou com Jacira, Heloisa, Lilia, Meg, Vanda, Marli Sala, Rita Bianchini, Roberta, Dirce Frizzo, Luiza, Maria Vezzan e Dinorah

No 49+, o elenco teve Dulceia, Rita Jacone, Claudia Kosque, Léia, Marleni, Fátima, Dinorah, Cris Souza, Márcia, Cris Zacharias, Dalva, Solange e Tina.

As equipes foram orientadas pela professora Cassandra e pela auxiliar Edilaine.