Amparo e Espírito Santo do Pinhal integram Rota do Queijo Paulista lançada pelo Governo de SP

Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Projeto intersecretarial contempla 77 municípios e valoriza a produção artesanal, o turismo e o desenvolvimento regional

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta quinta-feira (30), durante o evento Mesa SP, no Memorial da América Latina, a Rota do Queijo Paulista, iniciativa que inclui cidades como Amparo e Espírito Santo do Pinhal na rota Nascentes, Águas e Serras Paulistas. A ação tem como objetivo fomentar o turismo rural, a produção artesanal de queijos e o desenvolvimento econômico regional.

Coordenado pela Casa Civil e com participação das secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e da Invest SP, o projeto reúne 102 propriedades de 77 municípios organizadas em oito rotas temáticas, além de 17 experiências e destinos queijeiros.

“Com as Rotas do Queijo, estamos impulsionando uma cultura artesanal que tem ganhado reconhecimento nacional e internacional, além de movimentar o turismo e a economia local”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth.

A nova rota se soma às já lançadas Rotas do Vinho e do Café e tem como missão fortalecer o empreendedorismo, aumentar a visibilidade dos produtores artesanais e atrair turistas interessados em experiências autênticas e regionais.

O estado de São Paulo é hoje um dos principais polos de produção queijeira do país. Em 2024, quatro queijos paulistas receberam medalha de ouro no prestigiado Mondial du Fromage, na França. Esse reconhecimento internacional reforça a qualidade e a tradição da produção artesanal paulista.

Desde 2022, o número de produtores registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) cresceu 300%, impulsionado pela desburocratização do processo de registro. Atualmente, o estado conta com cerca de 60 queijarias artesanais registradas e mais de 100 indústrias formais, consolidando São Paulo como protagonista no cenário nacional.

“O queijo paulista representa o melhor da nossa agricultura: trabalho, tradição e excelência. Queremos transformar isso em geração de renda e mais oportunidades para as cidades participantes”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

A Rota do Queijo Paulista integra destinos turísticos, fazendas e queijarias, oferecendo vivências como visitas guiadas, degustações, contato com a produção e eventos temáticos.

Para mais informações e detalhes sobre as rotas e experiências, acesse o site oficial do Governo de SP.

Fonte: Agência SP