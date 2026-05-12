4º Festival Cine Guaçu abre inscrições para seleção de curtas-metragens

4º Festival Cine Guaçu abre inscrições para seleção de curtas-metragens

A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para selecionar e premiar curtas-metragens para o Cine Guaçu – 4º Festival de Cinema de Mogi Guaçu. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 12h do dia 31 de maio por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível pelo link: forms.gle/DFbwZhuynKL53SEE7.

O Cine Guaçu será realizado no dia 17 de junho, na sala de vídeo Maria Célia Stábile, no 2º andar do Centro Cultural, no Jardim Camargo. O edital completo encontra-se publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 12 de maio, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODE2MTY0, a partir da página 2.

O edital prevê a seleção de até 12 curtas-metragens nas categorias documentário, experimental e ficção, respeitando o limite de 120 minutos de programação audiovisual. Na categoria documentário poderão participar obras com duração entre cinco e 30 minutos. Já os filmes experimentais devem ter entre três e 15 minutos. As produções de ficção deverão apresentar narrativa estruturada, personagens e dramaturgia ficcional.

O secretário interino de Cultura, Antônio Henrique Corsi, contou que o Cine Guaçu tem como objetivo incentivar a produção audiovisual de Mogi Guaçu e região. “Queremos promover o cinema de curta-metragem, estimular a formação de público e valorizar realizadores independentes”, disse.

Premiação

A avaliação das obras será realizada por uma banca composta por três membros, que serão designados pela Secretaria de Cultura. E todos os trabalhos selecionados receberão certificado de participação.

Além da exibição no festival, os melhores colocados receberão premiação em dinheiro e troféus. O primeiro lugar ganhará R$ 500; o segundo R$ 300; e o terceiro será premiado com R$ 250.

Também haverá a categoria Curta Popular com prêmio de R$ 400 e troféu. A premiação Curta Popular será definida por votação do público presente durante a exibição dos curtas-metragens selecionados.