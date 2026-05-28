Prefeitura de Artur Nogueira realizará novo mutirão de atualização do Cadastro Único

Ação acontecerá no dia 20 de junho, no Itamaraty, com atendimento voltado às famílias com cadastro desatualizado há mais de 24 meses

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizará no dia 20 de junho (sábado) mais um mutirão de atualização do Cadastro Único.

O atendimento acontecerá das 8h às 13h, na EMEF Profª Alcidia Teixeira W. Matteis, localizada na Rua Serafim da Silva Barros, 241, no Jardim Itamaraty.

A ação é destinada às famílias de baixa renda que estão com o Cadastro Único desatualizado há mais de 24 meses. O público prioritário são beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e do BPC/LOAS.

Para realizar a atualização, o responsável familiar deverá apresentar os documentos originais de todos os moradores da residência, sendo:

-RG, CPF e Título de Eleitor;

-Comprovante de endereço atualizado, como conta de água ou luz;

-Declaração escolar de crianças e adolescentes.

Durante o mutirão, também haverá café para os usuários atendidos e espaço com brinquedos para as crianças.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, manter o Cadastro Único atualizado é fundamental para garantir o acesso e a continuidade dos benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal.