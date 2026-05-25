Monte Alegre do Sul conquista resultado histórico e fica em 2º lugar geral na CIETI 2026

Grupo Feliz Idade somou 58 pontos e garantiu o vice-campeonato geral após 12 anos de participação na competição

O Grupo Feliz Idade de Monte Alegre do Sul conquistou um resultado histórico na 16ª Copa Integração Esportiva da Terceira Idade, a CIETI 2026, realizada no último sábado, 23 de maio, em Jaguariúna. Pela primeira vez em 12 anos de participação, a delegação do município ficou com o 2º lugar geral da competição, somando 58 pontos.

Os atletas de Monte Alegre do Sul se destacaram em diferentes modalidades e garantiram importantes conquistas ao longo da disputa. O município foi campeão em damas feminino e buraco masculino, além de conquistar o vice-campeonato no dominó feminino.

A equipe também garantiu o 3º lugar no truco misto e no xadrez feminino, além da 4ª colocação no tênis de campo masculino. Os resultados reforçam o bom desempenho da delegação e a dedicação dos participantes durante a competição.

Outro destaque da participação monte-alegrense foi a apresentação de coreografia realizada pelo grupo, que encantou o público presente e recebeu elogios pela animação, organização e dedicação dos integrantes.

A participação na CIETI reforça o espírito de integração, convivência e incentivo à prática esportiva entre os integrantes do Grupo Feliz Idade. A delegação representou Monte Alegre do Sul com entusiasmo, união e superação.

A Administração Municipal parabenizou todos os participantes pelos resultados alcançados e pelo exemplo de alegria e dedicação, reafirmando o compromisso com ações voltadas à valorização, ao bem-estar e à qualidade de vida da pessoa idosa.

Classificação das modalidades

Damas feminino – 1º lugar

Buraco masculino – 1º lugar

Dominó feminino – 2º lugar

Truco misto – 3º lugar

Xadrez feminino – 3º lugar

Tênis de campo masculino – 4º lugar

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