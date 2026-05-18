Participação ativa das crianças e relação com natureza é tema de intervenção artística em Campinas

Realizado como encerramento do projeto Práticas de Encantamento, montagem “As Aventuras dos Elementos” terá duas sessões gratuitas nos dias 20 e 27 de maio

O projeto Práticas de Encantamento, idealizado pela dançarina e pesquisadora Cami Felice e realizado em parceria com vários artistas e educadores da região, apresenta neste mês de maio em Campinas/SP a intervenção artística “As Aventuras dos Elementos”. A primeira sessão acontece no dia 20 (quarta-feira) na Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo e a segunda no dia 27, também quarta, na sede do Lume Teatro, na Vila Santa Isabel. A entrada é gratuita e mais informações podem ser conferidas através da página do projeto no Instagram.

“As Aventuras dos Elementos” é um compartilhamento no qual as crianças artistas convidam o público para uma experiência com diferentes criaturas do fogo, da água e da terra que aceitam o desafio de se moverem juntas, buscando a harmonia na interação com seres humanos e não-humanos.

Esta intervenção foi criada pelas crianças frequentadoras da Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo que fazem parte do projeto “Práticas de Encantamento”, viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas.

Desde o ano passado o projeto é oferecido, através deste coletivo, às crianças assistidas pela Sociedade Pró-Menor por meio das oficinas de Corpo e Natureza; Plantação de Ervas; Iluminação; Sonoridades; Acessibilidade e Materialidades. As apresentações marcam o encerramento deste ciclo de atividades e proporcionam às crianças a experiência de compartilharem o processo vivenciado.

“Durante o projeto as crianças tiveram oficinas e também visitaram espaços culturais e de preservação ecológica em Barão Geraldo. Todas as atividades tiveram o propósito de auxiliá-las no processo criativo que traz como tema a relação entre corpo, natureza e comunidade”, explica Cami Felice. “Nosso objetivo é valorizar, por meio deste projeto, a participação ativa das crianças e provocá-las a investigarem novas possibilidades de se relacionarem com o meio”.

Ficha técnica

Artistas performers: crianças frequentadoras da Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo | Produção, direção e oficina de dança: Cami Felice | Oficina de Sonoridades e Sonorização: Nico Villas Boas | Oficina de Materialidades: Maria Reisewitz e Clara Harume | Oficina de Acessibilidade: Isadora Ifanger | Oficina de Plantação de Ervas: Juliana Di Beo e Larissa Verona | Oficina de Iluminação: Valéria Franco, Rodrigo Franco Dalgalarrondo e Eduardo Albergaria | Iluminação: Eduardo Albergaria | Coordenação de Comunicação e Assessoria de Imprensa: Miguel Von Zuben | Designer: Anna Kelmer | Fotografia: Marcos Pereira e Paião Orbolato | Audiovisual: Paião Orbolato | Apoio: Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo e Lume Teatro

Serviço

“As Aventuras dos Elementos” | Espetáculo do projeto Práticas de Encantamento

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Data: 20 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo (Av. Angelino Gregório, 110 – Barão Geraldo, Campinas/SP)

Data: 27 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Lume Teatro (Rua Carlos Diniz Leitão, 150 – Barão Geraldo, Campinas/SP)

Foto: Paião Orbolato