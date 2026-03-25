Amparo e Pedreira promovem encontro empresarial com secretário estadual Jorge Lima

Evento reunirá empresários e lideranças regionais para discutir desenvolvimento econômico e fortalecimento dos negócios

As Prefeituras de Amparo e Pedreira irão promover, no dia 1º de abril, das 9h às 11h, um Encontro Empresarial com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. O evento será realizado no Auditório Raul Teixeira, na empresa Ypê, em Amparo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios da região, promovendo a integração entre empresários, comerciantes, profissionais autônomos e lideranças da cadeia produtiva local e regional.

Segundo o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, o encontro será uma oportunidade importante para atualização, troca de experiências e ampliação de conexões entre os participantes.

O secretário estadual Jorge Lima será o palestrante do evento e abordará temas relacionados ao desenvolvimento econômico regional. Com ampla experiência no setor empresarial e na gestão pública, ele já atuou em grandes empresas e atualmente lidera a pasta no Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, destacou a relevância da iniciativa para os empresários da região, que terão a oportunidade de conhecer perspectivas e estratégias voltadas ao crescimento econômico.

Os interessados em participar devem confirmar presença previamente por meio de inscrição online.

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