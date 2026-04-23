Comércio da Rota celebra o Dia do Rei em Holambra neste sábado, 25

Neste sábado, 25 de abril, a Rota dos Imigrantes realiza uma manhã especial para comemorar o Dia do Rei (Koningsdag). Das 9h às 13h, o comércio local promove uma programação gratuita, aberta ao público, com atividades que unem tradição, lazer e participação da comunidade.

O evento contará com apresentação de dança folclórica, reforçando as raízes culturais de Holambra. Outro destaque da programação é o “Aulão do Rei”, conduzido pela academia Tales Rosa, que convida o público a participar ativamente da celebração — não é necessário realizar inscrição. Uma dica: quem quiser vestir a cor laranja, símbolo oficial da festividade, é mais do que bem-vindo (a vestimenta não é obrigatória).

Pensando nas famílias, haverá também pintura facial para as crianças, garantindo diversão para todas as idades em um ambiente acolhedor e festivo.

Lojas – Mais do que uma comemoração, o comércio também terá atrações para os consumidores: muitas lojas estão decoradas com a cor laranja e têm promoções para os clientes. A ação é realizada pelos comerciantes da Rota dos Imigrantes, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra).

A expectativa é de reunir moradores e visitantes em uma manhã colorida, celebrando não apenas o Dia do Rei, mas também uma das tradições que marcam Holambra.

SERVIÇO

Comemoração Rei na Rota

Dia 25 de abril, sábado

Das 9 às 13 horas

Programação:

Apresentação de dança folclórica

Aulão do Rei

Pintura Facial para as crianças