Amparo encerra atividades sobre autismo com aula prática da manobra de Heimlich

_Palestras estão disponíveis para os interessados_

Durante todo o mês de abril a Câmara Municipal e a Prefeitura da

Estância de Amparo realizaram eventos abertos ao público para tratar o

tema da conscientização sobre o autismo. “Iniciamos com uma

caminhada com nossas crianças, familiares e amigos. Na sequência,

fizemos palestras informativas com profissionais da saúde e do direito

e, neste último sábado, dia 29, oferecemos uma atividade prática para

casos de engasgo”, resumiu a vereadora Alice Veríssimo (União), que

é vice-presidente da Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Amparo. Ela se refere

à aula sobre a Manobra de Heimlich, que foi realizada pelo bombeiro

civil Antônio Carlos Fantini, na EMEF Raul de Oliveira Fagundes.

Organizados juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa Com

Deficiência (CMPcD), Grupo Amigos dos Autistas, Movimento Incluindo

Amor e Centro Universitário Amparense (Unifia), todos os eventos foram

prestigiados por mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista

(TEA) e reforçaram a importância de que é preciso divulgar e

trabalhar permanentemente o assunto. “Nossa cidade precisa estar

atenta. Os números de autistas são expressivos, principalmente em

nossas escolas e, quanto mais conhecimento, menos preconceito e

sofrimento viverão nossas famílias”, avalia Alice.

Os interessados podem assistir novamente às palestras, clicando nos

links abaixo.

· Autismo e Desenvolvimento

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=0tWIY9LEuss

Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=J8dFpdyxMeo

Palestrante: Drª Maxilaine Natália Nonato – psiquiatra e mãe de

criança com TEA

· Autismo sob a perspectiva do cuidado da família num olhar

interdisciplinar

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dO2Ky84RDu0

Palestrantes: Marcela Bigatao – terapeuta ocupacional; Ana Cecília

Panico – fonoaudióloga e Mariana Chaguri – psicóloga e terapeuta

cognitivo comportamental.

· Autismo Legal

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LMjX57E5lko&t=5451s

Palestrante: Carla Berti – advogada e Gabriel Berti

· Desafios da implementação da Comunicação Aumentativa e

Alternativa (CAA) na prática

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ITDYOPa8KHM

Palestrantes: Camila Marta e Cândida Andrade – Mães representantes da

Comunica Tea

· Manejo Comportamental no Ambiente Escolar

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Y1V7OCPfOA

Palestrante: Tannie Schut – psicóloga analista do comportamento,

especialista em neuropsicologia e psicopedagogia clínica e

institucional.