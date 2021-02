Amparo entra na Fase Amarela do Plano SP de Retomada da Economia

Amparo está de volta à Fase Amarela. O Governo do Estado de São Paulo atualizou na tarde de sexta-feira, dia 6, o Plano SP de Retomada da Economia e colocou a região de Campinas na fase amarela, a partir de sábado, 7/2.

A fase amarela permite 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais.

O atendimento presencial deve ser encerrado às 22h em todos os setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 20h. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos.

Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.