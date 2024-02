Amparo está confirmada nas disputas dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

A Estância de Amparo disputará a temporada 2024 dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. Na última semana, em Holambra, gestores do Esporte da Câmara de Esportes estiveram reunidos para tratar da competição.

Amparo está confirmada nas disputas do voleibol sub-17, masculino e feminino, futebol masculino sub-13 e sub-15, futsal masculino sub-14 e sub-16, além do feminino sub-17 e basquetebol sub-16.

Holambra receberá nos dias 13 e 14 de abril equipes de sete cidades para a abertura e primeira etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista.

As partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete, nas categorias masculina e feminina, serão realizadas no Ginásio Municipal e no Estádio Municipal Zeno Capato.

Participarão da competição, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindoia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul e Serra Negra.