AMPARO ESTÁ PREPARADA PARA RECEBER A TECNOLOGIA 5G

A previsão é de que a tecnologia 5G comece a chegar ao Brasil em 2022

A Prefeitura de Amparo sancionou, no último dia 23 de novembro, a nova Lei Municipal 4.200, que regulamenta o 5G na cidade e permite a implantação da infraestrutura necessária para a chegada da tecnologia. Amparo e mais 7 cidades do Circuito das Águas Paulista já estão aptas a receberem a tecnologia e a compartilharem a infraestrutura e os procedimentos para instalação das estações transmissoras de telecomunicação, como regulamenta a ANATEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, em lei federal.

Oito das nove cidades do Circuito das Águas Paulista já sancionaram as adequações na legislação municipal necessárias para atender a lei federal que regulamenta o 5G, o que faz com que a região já esteja apta para a implementação da tecnologia, para receber investimentos na área e a instalação de mais antenas de transmissão de dados.

A previsão é de que a tecnologia 5G comece a chegar ao Brasil em 2022, primeiro nas grandes cidades e depois nos demais municípios. O 5G proporcionará aos usuários uma maior velocidade de conexão, maior estabilidade no sistema, e grandes avanços na indústria, na saúde, na educação e no agronegócio, que serão bastante impactados com o aumento da produtividade e com a redução de custos proporcionados pelo 5G.

O 5G abre caminhos para a realidade aumentada, delivery por drones e para a “internet das coisas” que consiste em ter objetos cotidianos conectados a redes de internet e a smartphones.

Por exemplo, as geladeiras poderão estar conectadas à internet e avisar ao usuário quando determinado alimento acabou. Carros automotores também se tornarão mais acessíveis e seguros, já que a tecnologia 5G oferece uma velocidade até 100x maior do que o 4G, e então possibilita que esses carros detectem automaticamente o ambiente ao seu redor e não causem acidentes. Professores holográficos, consultas e cirurgias à distância estarão mais próximas da realidade da população com a nova tecnologia.

Com o aumento da produtividade e a redução de custos, a chegada do 5G no Brasil marca uma revolução que mudará a forma como as pessoas interagem com o mundo digital.