Amparo In Concert traz orquestras, bandas, dança e artesanato para comemoração do Dia das Mães

A Prefeitura de Amparo preparou uma programação especial de quatro dias, com 13 atrações, para comemorar o Dia das Mães.

O Amparo In Concert, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vai levar alegria para a Praça Pádua Salles, com arte, música, dança, artesanato, gastronomia, exposições e área kids.

As apresentações começam na quinta-feira, 8. Na abertura, apresentação da Bamma – Banda Sinfônica da Escola das Artes, no Palco Hugo Baradel. A banda é formada por músicos, professores e alunos do projeto cultural da Prefeitura de Amparo, que atende 4 mil pessoas.

A saúde e bem-estar também são destaque, com as atividades no sábado, 10, na marquise do Largo da Estação, com aula de ritmos a partir das 14h30; roda de conversa sobre Saúde Mental materna, às 15h30 e dicas de automaquiagem, a partir das 16h30.

Na Praça Pádua Salles, a gastronomia de Amparo estará em destaque, na praça de alimentação. O artesanato da cidade também estará exposto, com peças dos artesãos e artesãs de Amparo.

Durante todos os dias da programação, a Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra estará aberta com a exposição “Fluidez na Paisagem”, de Alex Orseti.

“O prefeito Carlos Alberto projetou esse evento com muito carinho para homenagear as mães de Amparo. Comemore essa data com a gente, na praça, ao som de orquestras, música de qualidade, arte e muita programação para a família”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.

Confira a programação completa

08 de maio – quinta-feira

“Apresentação Musical – BAMMA – Banda Sinfônica da Escola das Artes” de Amparo

Local: Palco Mogiana

Horário: 20h30

“Show com o grupo Pimenta Doce”

Local: Palco da Rádio

Horário: 20h00

09 de maio – sexta-feira

“Apresentação Musical – BAMALO – LOUVEIRA”

Local: Palco Mogiana

Horário: 20h30

“Show com a banda GO UP”

Local: Palco da Rádio

Horário: 20h00

10 de maio – sábado

“Aulão Especial de Ritmos com Valéria Pedroso, Vinicius Augusto e Convidados”

Local: Palco da Rádio

Horário: 14h30

“Roda de conversa sobre saúde mental materna – “Maio Furta Cor”, com a psicanalista Ariane Batoni”

Local: Marquise da Estação Mogiana

Horário: 15h30

“Momentos de autocuidado e automaquiagem” com a consultora Tania Santana

Local: Marquise da Estação Mogiana

Horário: 16h30

“Apresentação Musical – com a Orquestra Livre da Fundação Lia Maria de Aguiar – Campos do Jordão”

Local: Palco Mogiana

Horário: 17h00

“Apresentação Musical – com a Corporação Musical Santana de Pedreira”

Local: Palco Mogiana

Horário: 20h30

“Show com o grupo ABBA MAJESTAT COVER”

Local: Palco da Rádio

Horário: 20h00

11 de maio – domingo Dia das Mães

“Apresentação Musical – com a Orquestra de Metais de Santo Antonio de Posse”

Local: Palco Mogiana

Horário: 17h00

“Apresentação Musical – com a Corporação Musical Lira de Serra Negra”

Local: Palco Mogiana

Horário: 20h30

“Show com o cantor ROBERTO CARLOS COVER” – com Roberto Guimarães

Local: Palco da Rádio

Horário: 20h00

VEJA A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA que acontece sempre a partir das 16h nesses locais:

Praça de Alimentação em frente à Estação Mogiana e na Praça Pádua Salles

CIT – Centro de

Informações Turísticas

Feira de Artesanato Local

Exposição na Pinacoteca Municipal

Sábado e Domingo haverá brinquedos infláveis