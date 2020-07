Amparo já exportou mais de 68 milhões de dólares em 2020

O Comex Stat um sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério da Economia, que divulga mensalmente os dados dos municípios brasileiros.

Eles são detalhados das exportações e importações brasileiras e baseados na declaração dos exportadores e importadores. A base de dados do sistema também está disponível para download.

No Circuito das Águas Paulista, Amparo, obtém até o momento, os melhores índices de exportação no ano. São 68.466.742 milhões de dólares. Em relação ao ano passado, no período de janeiro a junho, o valor é maior. Em 2019, no primeiro semestre os valores na exportação foram de $56.579.965.

De acordo com o sistema, Amparo tem exportações de produtos químicos e industrias, animais vivos e produtos do reino animal, paste de madeira e outras matérias, máquinas e aparelhos, material de transporte, materiais têxteis, metais comuns, plásticos, produtos da indústria alimentar, reino vegetal, entre outras.

“Mesmo no momento de crise, estamos positivos no cadastro de empregos diretos, segundo o Ministério da Economia. Continuaremos a fortalecer nossa indústria e comércio, visando o crescimento do município como um todo”, ressaltou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.

O material completo pode ser conferido em http://comexstat.mdic.gov.br.

Confira os números da região

Amparo – $68.466.742

Jaguariúna – $16.536.782

Pedreira – $13.839.485

Socorro – $7.312.766

Morungaba – $1.223.748

Serra Negra – $5.460

Águas de Lindoia – $2.549