Amparo joga pela ADR no futsal e futebol de campo

O fim de semana de Amparo será de bola rolando pela Copa ADR – Associação Desportiva Regional.

No sábado, 20/11, o time sub-16 da Prefeitura enfrenta Aguaí, às 9 horas, no Campo Pedro Begini, em Itapira.

A partida é válida pela semifinal. No outro confronto, Itapira e Lindoia jogam. A decisão de terceiro lugar e final acontecem no mesmo dia.

Já no domingo, 21/11, o futsal de Amparo sub-15, faz um triangular na quadra do Centro Esportivo do Trabalhador.

Às 9 horas, o time amparense enfrenta Aguaí, e em seguida, Socorro. Fechando a rodada, os socorrenses pegam o time de Aguaí. O time que somar mais pontos na disputa e ganhar uma vaga na final da categoria.