*Amparo participa da primeira reunião das Estâncias do Estado

A Estância de Amparo esteve representada na reunião da

Aprecesp – Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo, na última sexta-feira, 17, em Serra Negra.

O secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira, representou o prefeito Carlos Alberto Martins no encontro que contou com representantes das 70 Estâncias Paulista e representantes do Governo do Estado de São Paulo do Turismo, Roberto de Lucena e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

“Tenho plena convicção de que essa parceria com os municípios e o Governo do Estado de São Paulo, nós saberemos maneiras de impulsionar o Turismo para que possa crescer e gerar mais empregos”, ressaltou Kassab.

Um dos pleitos defendidos pelas Estâncias são os contingenciamentos dos recursos do Dadetur – Departamento de Apoio Desenvolvimento das Estâncias.

“Amparo tem obras em andamento como o Parque das Águas e o espelho d’água da Praça Pádua Salles. Ainda temos recursos que se liberados melhorarão a infraestrutura do Turismo da Estância. O prefeito Carlos Alberto sabe da importância desses recursos para impulsionar o segmento”, ressaltou o secretário de Turismo de Amparo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.