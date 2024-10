Amparo participa de congresso sobre Resiliência Climática

A Defesa Civil de Amparo participa nesta terça e quarta-feira, 15 e 16, do 1º Congresso Internacional de Resiliência Climática, em São Paulo. A iniciativa visa alinhar as atividades da Defesa Civil frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas, ampliando a capacidade de resposta das cidades, diante da ocorrência de eventos climáticos extremos.

O evento tem como foco a adaptação climática como elemento central na prevenção de desastres e na gestão de emergências, e contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, das secretárias Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Laís Vita (Comunicação Social), demais autoridades e palestrantes.

Nas pautas, discussões sobre os impactos das mudanças climáticas e a intensidade dos desastres naturais, orientando o público e os formuladores de políticas sobre a importância de adotar práticas sustentáveis. Ainda no Congresso, foi promovida a integração das estratégias de resiliência climática com os planos de resposta a emergências e mitigação de desastres, assegurando uma atuação coordenada e eficaz em situações de crise.

O evento também orienta parcerias entre agências nacionais e internacionais, ONGs, academia e setor privado, visando compartilhar conhecimentos e práticas recomendadas em resiliência climática. Workshops e painéis para capacitar os profissionais da Defesa Civil e o público em geral, abordando os desafios das mudanças climáticas e o uso de tecnologias inovadoras na gestão de riscos, também foram apresentados.

“É preciso estar atento. A Defesa Civil de Amparo, por determinação do prefeito Carlos Alberto, está se capacitando. Nos próximos dias, também teremos a preparação para Operação Verão e também capacitação sobre segurança de Barragens”, explicou o supervisor da Defesa Civil de Amparo, Adnei Buzo.