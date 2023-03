Amparo reajusta valores do Bolsa Atirador para 2023*

A Prefeitura da Estância de Amparo confirmou a continuidade do Bolsa Atirador, em 2023. Na última semana, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins assinou o decreto que reajusta os valores para R$325,50.

O Bolsa Atirador tem a finalidade de contemplar os atiradores do Tiro de Guerra que se encontrem prestando regularmente o Serviço Militar Obrigatório (TG 02-001- Amparo/SP), sediado neste município, à título de ajuda de custo a fim de: valorizar, motivar e estimular a prestação do serviço militar; garantir a formação integral e plena dos jovens atiradores e garantir o subsídio de despesas individuais de primeira ordem oriundas do exercício militar ora prestado, tais quais, alimentação matutina, aquisição de itens de higiene pessoal, conservação do uniforme militar, aquisição de material escolar, emissão de documentos pessoais, entre outros.

Neste ano, 8 atiradores se enquadraram no programa e já receberão os recursos neste mês. “O prefeito Carlos Alberto teve a sensibilidade de abrir um programa como esse e valorizar os jovens que estão prestando o Serviço Militar. Amparo é pioneira na região, neste tipo de programa de transferência de renda”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Iramaia Massoni.