Amparo realiza mapeamento cultural

A Prefeitura Municipal de Amparo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e em parceira com o Conselho Municipal de Cultura (COMCULT), abriu, nesta segunda-feira (13) o cadastramento para o mapeamento cultural da cidade de Amparo.

O mapeamento é possível através de três cadastros: o primeiro voltado a artistas, fazedores de cultura, agentes culturais e profissionais da cultura em geral; o segundo aos espaços culturais, coletivos, projetos culturais e empresas da área cultural; e o terceiro voltado aos eventos da área cultural no município.

O objetivo desse mapeamento é a construção de um Sistema de Indicadores Culturais Municipal, para melhor entendimento da realidade cultural do município, que possibilite o embasamento para criação de políticas públicas culturais de forma mais eficaz.

Além disso, o cadastro será necessário para participação nas diversas possibilidades da Lei de Auxílio Emergencial Cultural Aldir Blanc, que prevê um repasse de verba federal aos municípios para criar auxílios e condições de trabalho ao setor cultural, que é um dos mais afetados pela pandemia. É importante frisar que o inscrito não será, automaticamente, beneficiado pela lei apenas por se inscrever.

As inscrições poderão ser feitas pelos links encontrados no site da Prefeitura Municipal de Amparo ( https://www.amparo.sp.gov.br/). No caso de inscrição pelo telefone, o inscrito será auxiliado por um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo telefone 19-3817-9232, com Bruna, que preencherá os campos necessários da inscrição e, para que a inscrição tenha valor, o interessado deve vir presencialmente à Secretaria para assinar e validar as informações prestadas pelo telefone.

Confiram os links para a inscrição

Agentes: https://forms.gle/nh85DFBoFvz6qxqg9

Espaços, projetos, coletivos e empresas:

https://forms.gle/gbGtt6QPSkALAtWM9

Eventos: https://forms.gle/s9AHGLjY9z97VCgD8