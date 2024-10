Amparo recebe lançamento do Projeto “Movimento SP Por Todas”

Na quarta-feira, 23 de outubro, a Prefeitura de Amparo recebeu o lançamento do projeto “Movimento SP Por Todas”, promovido pela deputada estadual Valéria Bolsonaro, agora secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo. A ação destaca a importância de fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres em todo o estado.

Amparo foi escolhida como cidade sede do Circuito das Águas Paulista e receberá duas carretas que oferecerão serviços essenciais, como uma dedicada ao exame de mamografia e outra voltada para o empreendedorismo, em parceria com o Senac, Sebrae e a Defensoria Pública. Este projeto visa proporcionar atendimentos de saúde e oportunidades de capacitação para mulheres da região.

As carretas estarão disponíveis na Praça Pádua Salles, de 25 de novembro a 5 de dezembro, oferecendo 50 atendimentos por dia, de segunda a sábado. Além de atender as mulheres de Amparo, os serviços beneficiarão também as cidades vizinhas de Serra Negra, Artur Nogueira, Águas de Lindóia, Lindóia, Jaguariúna e Monte Alegre do Sul. O objetivo é reduzir as filas para mamografias na região e promover cursos profissionalizantes, ampliando as oportunidades para o público feminino.

A deputada Valéria Bolsonaro enfatizou a importância da colaboração entre o estado e os municípios. “Temos um relacionamento muito bom que traz um trabalho voltado com eficiência para as mulheres. Como temos essa reciprocidade, as ações são mais efetivas e quem sai ganhando é a população. O Estado de São Paulo é próximo aos municípios, é um estado municipalista e preocupado com a ponta, e é nos municípios que as coisas acontecem. E é nesses locais que as mulheres precisam de mais atenção”, disse.

“Estamos muito felizes de Amparo ter sido escolhida como sede e em receber essas carretas, que beneficiarão os sete municípios que vão utilizar esses serviços na nossa cidade. Quero agradecer ao Governador Tarcísio de Freitas, que tem feito uma grande mudança nos 645 municípios no Estado”, completou o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins.

As informações e inscrições para os atendimentos nas carretas serão divulgadas em breve nas redes sociais e no site da Prefeitura de Amparo.