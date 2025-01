Amparo registra 509 casos positivos de dengue

A Prefeitura tem enfrentado com ações estratégicas um crescimento exponencial no número de infectados; cidade em 1 óbito confirmado e 7 em investigação

Com decreto emergencial decretado, a Prefeitura de Amparo tem implantado ações diárias para combater o crescente número de casos de dengue na cidade. São 509 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do total de 562 notificados. A cidade soma ainda 8 mortes, sendo uma já confirmada e 7 em investigação.

Nesta segunda-feira (27) o Jd. Silvestre, um dos quatro bairros com maior incidência de dengue, recebe a nebulização no período da noite. No último sábado (25) um mutirão foi realizado com mais 2 mil casas vistoriadas, mais de 4 mil pessoas abordadas e cerca de 35 toneladas de lixo retirados. A Prefeitura deve realizar mutirões também no São Dimas, Moreirinha e Pinheirinho nas próximas semanas. O estado de emergência foi decretado no dia 14 de janeiro e permite que a Prefeitura agilize a contratação de novos agentes de endemias e a compra de insumos para a saúde.