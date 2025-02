Amparo registra 908 casos positivos de dengue

A convite da Secretaria de Saúde, o médico e doutor em epidemiologia pela Unicamp, André Ribas, esteve na Prefeitura nesta quinta-feira (6) para tratar da emergência de dengue na cidade com a equipe do Comitê

Com crescimento exponencial no número de casos de dengue, Amparo registra 908 casos positivos , 1 óbito confirmado por dengue e 12 casos em investigação epidemiológica. Com parte das ações estratégicas para enfrentar a situação emergencial, os membros do Comitê de Combate à Dengue de Amparo receberam na Prefeitura nesta quinta-feira (6) o médico e doutor em epidemiologia pela Unicamp, André Ribas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a participação do especialista nas ações de Amparo tem enfoque de apoio e o objetivo de fortalecer as estratégias que já vem sendo aplicadas de forma integrada na cidade pelos agentes públicos das secretarias envolvidas – Saúde, Zeladoria, Segurança, Comunicação, entre outras.

O especialista em epidemiologia ressalta como primordial neste momento de crise, com o crescimento exponencial de casos na cidade, o protocolo de atendimento médico aos pacientes, somado às outras ações que já vem ocorrendo, entre elas, de controle de vetor (vistoria casa a casa e nebulização) e de ainda de comunicação para reforçar à população as informações sobre a doença, sintomas e atendimento.

“Neste momento de crise as ações devem ser intensificadas e em todas as frentes. É preciso ter uma estratégia para enfrentar a situação, lembrando que é um período curto de três meses, quando o número de casos aumenta, mas é importante manter durante todo o ano as ações preventivas de controle de vetor”, disse o especialista.

Segundo as informações da Secretaria de Saúde, a equipe do Comitê tem se reunido com frequência para aplicar as estratégias em diferentes abordagens, tanto para agilizar o atendimento à população que chega nas unidades de saúde com suspeita de dengue, quanto também para fortalece as ações preventivas, como, por exemplo, os mutirões que tem sido realizados nas regiões com maior incidência da doença, como já ocorreu no São Dimas, Silvestre e Pinheirinho.