Amparo sedia partidas da Brasil Ladies Cup Sub-20 na próxima semana

Uma semana de bola rolando, seis sedes e algumas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. A Brasil Ladies Cup sub-20 contará algumas potências do estado entrarão em campo em busca do título inédito, como Santos, São Paulo e Ferroviária, camisas tradicionais no futebol feminino. Além delas, forças de fora do estado também estarão presentes, casos de Grêmio e Atlético-MG.

A Brasil Ladies Cup sub-20 será realizada de 23 a 31 de outubro, e será toda ela disputada no interior paulista: Águas de Lindoia, Amparo, Itapira e Lindoia recebem os jogos da fase de grupos, enquanto Araraquara e São José do Rio Preto os da fase final.

O formato de disputa é bem simples: quatro grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores classificados avançam às semifinais e os dois vencedores jogam pelo troféu no dia 31 de outubro.

Em Amparo, no Estádio José de Araújo Cintra, jogam Santos, Grêmio-RS, Realidade Jovem, de Rio Preto e Futebol é Vida, de Minas Gerais.

“Nossa região receberá as promessas do futebol feminino nacional. Além disso, é uma oportunidade de intercambio, sem contar com a mídia gratuita que o município receberá neste dia, com a transmissão ao vivo dos jogos por dois canais de televisão”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão.

A Brasil Ladies Cup Sub-20 é uma realização da CBSS (Confederação Brasileira de Soccer Society)

*Confira os horários e datas dos jogos*

23/10 – 9h Grêmio x Realidade Jovem

23/10 – 15h30 Santos x Futebol é Vida

25/10 – 9h Realidade Jovem x Santos

25/10 – 15h30 Futebol é Vida x Grêmio

27/10 – 9h Grêmio x Santos

27/10 – 15h30 Realidade Jovem x Futebol é Vida