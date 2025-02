Amparo tem a sexta morte por Dengue confirmada

A secretaria municipal de Saúde da Prefeitura de Amparo recebeu a confirmação da sexta morte por dengue. Ainda estão em investigação outras sete mortes. Desde 1º de janeiro, Amparo tem 2.036 casos confirmados da doença.

Números estão crescendo em todo Estado

Na última quarta-feira, 19, o Governo de São Paulo decretou situação de emergência em saúde pública no estado em razão da epidemia por dengue. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, durante reunião do Centro de Operações de Emergências para as arboviroses, na capital paulista.

Paiva anunciou também, durante coletiva de imprensa, o aumento do financiamento para internações de pacientes com dengue. O acréscimo de 20% no teto MAC (Média e Alta Complexidade) impacta diretamente na assistência prestada pelos hospitais e unidades de saúde conveniadas ao SUS em todas as regiões do estado.

Mutirão atende região do Jardim América

Amanhã, 22 , tem mais um Mutirão da Dengue confirmado. A partir das 8 horas, as equipes com agentes de Saúde, Endemia, Zeladoria e colaboradores da Prefeitura de Amparo, trablharão com orientações, retirada de inservíveis, caminhão Cata-Treco, a partir das 8 horas.