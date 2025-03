Amparo tem medalhista na Copa SP de Judô

O judô de Amparo foi destaque na Copa SP, na capital paulista. A competição, disputada no ginásio do Ibirapuera, contou no domingo, 9, com as disputas das classes sub-13 e sub-15.

O judô da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo contou com sete atletas. No tatame, os destaques foram Priscila Silva que ficou com 5ª colocação e Jonatas Fazolin, campeão na classe sub-13, -47, após vencer todas as lutas por Ippon.

“Parabéns a todos pela participação e independente de resultados estamos sempre evoluindo de todas as maneiras, dentro e fora dos tatames”, disse o técnico do judô de Amparo, Fábio Nora.