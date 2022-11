*Amparo tem novos horários para o voleibol masculino a partir dos 50 anos*

As equipes de Voleibol Masculino 50 e 60+ da Prefeitura de Amparo têm vagas para as atividades que acontecem no Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Camandocaia e no ginásio de Esportes do Floresta Atlético Clube.

A secretaria de Esporte e Juventude informa que há novos horários às segundas-feiras, das 9 às 11 horas, no Bolão. Às quartas-feiras, as aulas acontecem no ginásio de esportes do Floresta Atlético Clube, das 19 às 20h30.