Amparo tem o melhor saldo de empregos em 2024

Amparo tem se destacado em 2024 com o melhor saldo de empregos em carteira, conforme os números do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. O saldo positivo no ano é de 425 postos com carteira assinada, refletindo a eficácia das políticas públicas implementadas pela administração municipal, para promover o desenvolvimento econômico.

Entre as contratações, o setor de Serviços lidera com 193 novos postos, seguido pelo Comércio com 144, a Indústria com 94 e a Construção com 24. No total, foram 8.173 admissões contra 7.748 desligamentos, evidenciando um cenário favorável para o mercado de trabalho na cidade.

No último trimestre do ano, Amparo registrou seu melhor desempenho, impulsionado pela abertura de novos empreendimentos de médio e grande porte, que geraram vagas de emprego em diversos setores. Em julho, foram criados 104 novos postos de trabalho, e em agosto, 86, enquanto setembro manteve uma estabilidade positiva, com 13 novas contratações.

O prefeito Carlos Alberto Martins enfatizou a importância das políticas de transformação da infraestrutura urbana e rural, o incentivo a eventos e novos negócios como fundamentais para o aquecimento da economia e da taxa de empregos. “Desde o primeiro dia de governo, mesmo durante a pandemia, focamos em estratégias para movimentar a economia local e abrir vagas com carteira assinada, garantindo bons salários e benefícios ao trabalhador. Nos próximos meses, com as obras que a Prefeitura estará promovendo no saneamento e na construção de unidades residenciais, a chegada de novas empresas ao município vai garantir ainda mais oportunidades de emprego, trabalho e renda para a população e o fortalecimento do comércio”, destacou.

A administração municipal tem promovido iniciativas que fomentam a realização de eventos de diversos portes e incentivado a instalação de novos negócios, contribuindo para a geração de empregos em todos os setores. Essa abordagem abrangente reflete o compromisso da gestão no governo de transformação, promovendo o crescimento sustentável de Amparo e garantindo um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico, com inclusão social.