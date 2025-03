Amparo terá 4ª Caminhada de Conscientização do Transtorno Autista em 5 de abril

A ação terá concentração a partir das 8h na Praça Pádua Salles e é uma parceria entre a Associação Amparo ao Autista (TEA) e a Pessoa com Deficiência e a Prefeitura para promover a reflexão e engajamento da sociedade no apoio à inclusão.

Com foco na sensibilização popular e apoio à inclusão, Amparo terá a 4ª Caminhada de Conscientização do Transtorno Autista (TEA), em uma ação conjunta entre a Associação Amparo ao Autista e a Pessoa com Deficiência e a Prefeitura da Estância.

O evento ocorre em 5 de abril, com concentração a partir das 8h na Praça Pádua Salles e faz parte da ampla programação de aniversário da cidade, que completa 196 anos em 8 de abril. Vestidos com camiseta branca, símbolo da conscientização pelo autismo, os participantes saem da Praça, onde haverá um ato sobre inclusão e com interpretação em libras, e percorrem a Rua 13 de Maio, descem a Rua Capitão Miranda e retornam à Praça pela Rua Comendador Guimarães.