Amparo une forças em apoio aos irmãos do Sul e arrecada 300 toneladas em donativos

A campanha “Amparo aos Irmãos do Sul” realizada pela Prefeitura da Estância de Amparo mobilizou a comunidade e resultou na arrecadação de cerca de 300 toneladas de donativos.

No domingo, 12, caminhões levaram dez contêineres repletos de água, alimentos, cestas básicas, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, edredons, ração para pets e grandes animais partiram de Amparo rumo à cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. A iniciativa contou com a colaboração dos amparenses e de empresas parceiras, que formaram uma corrente de apoio e amorosidade.

Durante seis dias, um contêiner foi disponibilizado em frente ao Paço Municipal de Amparo para receber doações dos moradores, com o apoio das equipes da Defesa Civil, atiradores do Tiro de Guerra 02-001 e voluntários. Além disso, um drive-thru foi montado para facilitar o processo de doação, permitindo que os residentes contribuíssem de forma rápida e segura.

Um dos motoristas encarregados de transportar os donativos, Ielson Silva, expressou seu sentimento de gratidão e esperança: “É uma honra poder contribuir com o povo do Sul. Ver todo mundo se unindo em tempos difíceis é muito importante. Estou ansioso para levar esses suprimentos e fazer a diferença na vida das pessoas que precisam”, comentou.

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, também comentou sobre o apoio da comunidade para ajudar os riograndenses. “Estou profundamente tocado pelo espírito solidário e generoso demonstrado por nossos cidadãos. Essa campanha reflete o verdadeiro espírito de comunidade que define Amparo. Juntos, estamos fazendo a diferença e mostrando ao mundo o poder da empatia e da cooperação”, disse.

A prefeitura agradece ao povo de Amparo por sua generosidade e dedicação. É através de atos como estes que construímos uma sociedade mais solidária e resiliente.

REALIZAÇÃO

Prefeitura da Estância de Amparo, Fundo Social de Solidariedade de Amparo e Secretarias Municipais de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito e Desenvolvimento Social e Cidadania.

APOIO

Exército Brasileiro, Mafro Transportes, Rádio Cultura, Rádio Difusora, Cidades das Águas, Creative Som – 360, Gustavo Botinha Artes Gráficas e Diocese de Amparo.