Amparo vence torneio de voleibol de base em Serra Negra

No sábado, 23, na quadra poliesportiva da Praça Ângelo Zanini, em Serra Negra, o voleibol de base da Secretaria de Esporte Juventude da Prefeitura de Amparo disputou e venceu o 1º Torneio Serra Negra.

A competição contou com a participação das anfitriãs da competição, com as equipes da Prefeitura de Serra Negra e o Serra Negra Esporte Clube, contando também com o time de Águas de Lindoia.

O time de Amparo chegou à final. Na decisão, no tiebreak, a vitória foi finalizada por 2 sets a 1, garantindo o título para o time de base de Amparo.

Os treinos acontecem no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.

Mais informações para a participação nas escolinhas, a pessoa interessada pode obter no prédio anexo ao equipamento esportivo, onde acontecem os treinos