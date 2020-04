Ampliação de rede leva água encanada ao Pinhalzinho ainda esse mês em Holambra

Holambra concluirá ainda este mês uma importante e aguardada obra de saneamento na zona rural: a construção de adutora que irá abastecer com água encanada o bairro Pinhalzinho, na região do Fundão. A expectativa é que o trabalho seja concluído até o dia 24 de abril, levando, a partir daí, água tratada para todos os moradores do local.

A rede conta com 3,2 quilômetros de extensão, com início no reservatório do bairro. Ela percorre a vicinal HBR 020 até o loteamento Resedás, onde há ligação com a Estação de Tratamento do bairro Jardim das Tulipas. Atualmente o Pinhalzinho é abastecido por um poço artesiano e por um caminhão-pipa que, entre os meses de setembro de 2019 e fevereiro deste ano, esteve diariamente na região.

De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, esse investimento foi planejado há mais de quatro anos em parceria com a concessionária Águas de Holambra, responsável pela execução do serviço. “A região do Santo Antônio e Pinhalzinho carece de uma estrutura adequada de abastecimento há mais de 40 anos. Essa é uma ação muito importante, que leva saneamento, mais saúde e mais qualidade de vida a toda essa comunidade”, disse.

O comerciante Geraldo da Silva é morador do bairro há 10 anos e comemora a implantação da adutora. “Vai dar uma sensação de alívio abrir a torneira e ter água boa em casa para consumo, para cozinhar e para tomar banho”, disse. “Já passaram por aí muitos prefeitos e ninguém teve essa atitude. É uma coisa fenomenal. Eu não tenho nem palavras”.

De acordo com Geraldo Veloso, superintendente do Serviço de Água, Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra (SAEHOL), o trabalho começou no dia 30 de março.